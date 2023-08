Inter-Monza, le formazioni ufficiali: Thuram dal 1' con Lautaro. Palladino punta sugli ex

Settanta giorni dopo la finale di Istanbul, l'Inter torna a San Siro per la gara d'esordio del campionato di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Settanta giorni dopo la finale di Istanbul, l'Inter torna a San Siro per la gara d'esordio del campionato di Serie A. Ospite il Monza, che l'anno scorso è riuscito a espugnare la Scala del calcio. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato ad Andrea Como della sezione di Como: di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi deve rinunciare al solo Acerbi: in difesa c'è De Vrij con Darmian e Bastoni. Thuram farà coppia con Lautaro in attacco, Mkhitaryan preferito a Frattesi in mediana. Debutto nel calcio italiano per Sommer tra i pali.

Raffaele Palladino aspetta un centravanti dal mercato ma intanto punta su Maric, supportato da Colpani e Caprari con Machin a centrocampo. Titolari i due ex D'Ambrosio e Gagliardini.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Maric. Allenatore. Raffaele Palladino.