Inter, nessuna punizione dopo la festa abusiva: tutti disponibili per la Juve

Tutti i calciatori dell'Inter coinvolti nella festa abusiva per il compleanno di Lukaku potranno essere a disposizione per la sfida contro la Juve. L'Inter, infatti, non ha intenzione di punirli. L'unica sanzione sarà la multa della polizia di Milano.

#Lukaku, mangiare al ristorante o in albergo è permesso in zona gialla, ma ovviamente c'è un coprifuoco da rispettare (per questo la multa della polizia). Non ci sarà nessun provvedimento #Inter per lui e i compagni. Saranno tutti a disposizione contro la #Juventus. — Daniele Vitiello (@DanViti) May 13, 2021