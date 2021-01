Inter, niente Dzeko: il bosniaco può raggiungere Cavani allo United

Sulle tracce di Edin Dzeko c'è anche il Manchester United. A scriverlo è The Sun, secondo il quale i Red Devils starebbero pensando di presentare un'offerta alla Roma per il centravanti bosniaco nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato. L'ex City, ormai separato in casa e al centro anche di una trattativa con l'Inter (molto complicata) per il possibile scambio con Alexis Sanchez, tornerebbe così in Premier League per sostituire Odion Ighalo nel reparto avanzato di Solskjaer.