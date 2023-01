Inter, non termina il calvario di Lukaku: altro infortunio, salterà la prossima gara

Un problema già accusato in occasione della gara contro il Napoli e che lo costringerà a dare forfait per la gara di Coppa Italia in programma domani

TuttoNapoli.net

Brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga - che già non sta attraversando il suo miglior momento in maglia nerazzurra - ha infatti una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Un problema già accusato in occasione della gara contro il Napoli e che lo costringerà a dare forfait per la gara di Coppa Italia in programma domani contro il Parma. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.