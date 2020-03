Inter, nuovo diktat per i 'fuggitivi': tutti in Italia dopo Pasqua

L'Inter ha deciso di cautelarsi in vista di una possibile ripresa del campionato ed entro la prossima settimana richiamerà in Italia i sette giocatori che hanno deciso di lasciare il paese per fare ritorno in patria. Lukaku, Eriksen, Handanovic, Brozovic, Young, Moses e Godin dunque torneranno qualche giorno prima di Pasqua e inizieranno la quarantena di 14 giorni prevista dalle disposizioni governative italiane. I giocatori avevano lasciato Milano tra lunedì e martedì scorso ma visto che non ci sono certezze né sull'eventuale ripresa, né sulle eventuali nuove disposizioni dei vari paesi in giro per il mondo a causa dell'evolversi dei contagi, i nerazzurri hanno deciso di rompere gli indugi e a giorni tutta la rosa di Conte sarà di nuovo riunità. Anche se purtroppo solo nella stessa città e non all'interno del centro sportivo, ancora blindatissimo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.