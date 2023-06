Inter, occhi su Koulibaly ma gli chiederà di abbassarsi ingaggio

Il ds dell’Inter Piero Ausilio è a Londra per incontrare il Chelsea. Obiettivi dei nerazzurri sono Kalidou Koulibaly e la permanenza di Romelu Lukaku

Il ds dell’Inter Piero Ausilio è a Londra per incontrare il Chelsea. Obiettivi dei nerazzurri sono Kalidou Koulibaly e la permanenza di Romelu Lukaku. Ma, spiega La Gazzetta dello Sport, i Blues hanno lasciato intendere all’Inter che i due profili non verranno dati prestito. I dirigenti di Boehly vogliono monetizzare le cessioni della punta e del difensore, in tutto pagati 155 milioni.

Lukaku ribadirà di voler restare a Milano e spera di essere accontentato, mentre l’ex Napoli sta bene a Londra ma il Chelsea ha troppi centrali e bisogno di sfoltire. Di contro, l’Inter gli chiederà di abbassarsi l’ingaggio da 10 milioni netti, se vuole aprire una trattativa.