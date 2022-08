Inter, occhio a Skriniar: il Psg pronto al blitz

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'offerta inferiore ai 70 milioni di euro potrebbe convincere Steven Zhang a cedere Milan Skriniar? Scenari e ipotesi, nemmeno troppo impossibili, evidenziati dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:. Steven Zhang non era in Salento sabato sera a soffrire: lo ha fatto da casa, a Milano, e poi ha postato una emoticon sbuffante in una Instagram Story. Il fatto che l’allenatore abbia chiuso così nettamente la porta al mercato in uscita non andrebbe di pari passo all’obiettivo di Suning di ottenere subito un surplus di 60 milioni sul mercato.

In ogni caso, al momento tutto tace dalla Francia e non è detto che sia un bene. Qualora il Psg scegliesse furbescamente di fare più in là un’offerta per Milan Skriniar, in ogni caso inferiore ai 70 milioni richiesti, il dossier scivolerebbe subito sul tavolo di Steven. A lui la decisione ultima: prendere o lasciare.