Inter, ora anche Inzaghi può diventare un problema: pretende garanzie e ha mercato

Dopo la finale di Champions League, Simone Inzaghi chiede garanzie all'Inter. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero

Dopo la finale di Champions League, Simone Inzaghi chiede garanzie all'Inter. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero: "L’ex “tecnico in bilico” non intende più vestirei panni del “parafulmine”, soprattutto perché gli ultimi due mesi di grande calcio lo hanno portato a scalare tante posizioni nella virtuale classifica degli allenatori più bravi e ambiti. Per intenderci, oggi non avrebbe grosse difficoltà a trovare panchine importanti.

Mister Inzaghi è diventato “grande” e pretende garanzie. Sa perfettamente che al primo inciampo la critica tornerebbe a puntare i fucili contro di lui ma, soprattutto, sa che per tornare a sognare una Champions da protagonista (e un campionato da “seconda stella”) si deve passare da una squadra più solida sotto tutti i punti di vista. Le parti si rincontreranno come è normale che sia: il rinnovo del contratto è importante, la possibilità di avere un’Inter all’altezza, di più”.