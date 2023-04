Inter, ora Inzaghi rischia davvero: spunta l'ipotesi traghettatore fino a fine stagione

Quello del rumeno sembra, secondo i primi rumors, il primo nome per traghettare i nerazzurri verso il finale di stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Simone Inzaghi piange, Christian Chivu non ride. Il momento difficile dell'Inter, con il tecnico della prima squadra in bilico e coi prossimi dieci giorni decisivi per salvare il posto sulla panchina nerazzurra, si riflette anche sulla Primavera. Quello del rumeno sembra, secondo i primi rumors, il primo nome per traghettare i nerazzurri verso il finale di stagione qualora le cose dovessero precipitare per Inzaghi nelle prossime sfide di Coppa Italia, Serie A e Champions League. Ma come sta andando la Primavera?