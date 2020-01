Inter, Oriali: "Stiamo andando oltre le aspettative. Cercheremo di restare primi"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente dell'Inter Lele Oriali per tracciare un bilancio su questa prima parte di stagione: "Stiamo andando oltre le aspettative, non si pensava di andare così bene a metà stagione. Il lavoro è tanto da fare, la strada percorsa è stata positiva al di là dei tanti problemi soprattutto di infortuni. Considerando gli impegni e il fatto che stiamo andando bene, si cercherà il più possibile di poter rimanere in questa posizione anche se non sarà facile, ci sono delle antagoniste molto forti"