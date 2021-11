Inter, ottime notizie per Barella: si è allenato in gruppo con la Nazionale

Buone notizie per l'Inter e per la Nazionale di Mancini: Nicolò Barella ha svolto l'intera seduta mattutina insieme al resto degli azzurri, ed è dunque da considerare pienamente arruolabile per la sfida contro la Svizzera. Chi non ci sarà venerdì sera all'Olimpico è invece Giorgio Chiellini: il capitano della Juventus lascerà quest'oggi il ritiro dell'Italia per fare rientro a Torino. A riferirlo è Sky Sport.