Inter-Parma, fischi e sfottò per Buffon. San Siro intona il coro: "Dacci le quote"

Non soltanto fischi per il portiere del Parma Gianluigi Buffon a San Siro durante l'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Inter. La tifoseria nerazzurra ha infatti intonato un coro irridente all'inizio dell'estremo difensore ducale: "Dacci le quote, Buffon dacci le quote".