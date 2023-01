Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Correa-Lautaro dal 1'. Buffon torna a San Siro

È la gara del Meazza, fischio d'inizio ore 21 affidato al signor Prontera, ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un tempo, era una sfida tra due delle sette sorelle della Serie A. Oggi Inter e Parma sono divise da una categoria, ma tornano a sfidarsi. È la gara del Meazza, fischio d'inizio ore 21 affidato al signor Prontera, ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi sceglie Bastoni in difesa. Dumfries e Gosens sulle fasce, Correa con Lautaro in attacco. Fabio Pecchia riporta Buffon a San Siro: è l'avversario di tanti derby d'Italia a guidare la formazione ducale. Davanti Vazquez agirà da centravanti, possibile che il modulo viri sul 4-2-3-1 con Bernabe avanzato in trequarti.