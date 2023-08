Inter, Pavard sempre più vicino: il francese nemmeno in panchina contro l'Augsburg

Benjamin Pavard non figura nella distinta comunicata dal Bayern Monaco per la sfida contro l'Augsburg che comincerà tra un quarto d'ora.

Benjamin Pavard non figura nella distinta comunicata dal Bayern Monaco per la sfida contro l'Augsburg che comincerà tra un quarto d'ora. Il difensore francese, obiettivo di mercato dell'Inter, non è nemmeno in panchina e dunque la sua cessione sembra vicina. Ecco le formazioni ufficiali:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Sane, Coman; Kane.

Augsburg (4-4-2): Dahmen; Engels, Bauer, Uduokhai, Pedersen; Vargas, Rexhbecaj, Dorsch, Demirovic; Michel, Berisha.