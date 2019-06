Inter, pazza idea: scambio Nainggolan-Vidal?

Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus, potrebbe tornare ancora in orbita Inter. Come riportato da Sportmediaset, c’è infatti un’idea di un possibile scambio con il Barcellona tra il cileno e Radja Nainggolan. L’ipotesi più probabile secondo la testata online è quella di uno scambio di prestiti con relativi diritti di riscatto. Gli ostacoli ovviamente non mancano: Vidal guadagna il doppio di Nainggolan che però a sua volta è costato il doppio del cileno. Ciò significa che se l’Inter vuole realizzare una plusvalenza deve cedere il calciatore per almeno 35 milioni, di cui due andrebbe alla Roma. Antonio Conte conosce molto bene Vidal e sarebbe ben felice di riaverlo con sé.