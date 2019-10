Inter, per la Juve incasso record da 7mln: un terzo di quanto incassa il Napoli in un anno

Inter-Juventus di domenica si candida a match dell’anno per numeri e significato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, San Siro registrerà il tutto esaurito con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo e con un record di incasso pari a 6,5 milioni di euro, nuovo massimo storico per il campionato di Serie A. Un incasso che conferma quanto il botteghino sia ancora una voce importantissimo per le società milanesi, a differenza di quanto accade al Napoli: la cifra incassata per Inter-Juve rappresenta un terzo degli incassi di tutta la stagione (l'anno scorso furono in totale 19mln di euro a bilancio).