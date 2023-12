Inter, per sostituire Cuadrado (che si opera) si pensa a un vecchio obiettivo del Napoli

L'infortunio di Juan Cuadrado, che porterà il colombiano ad operarsi, obbliga l'Inter a riflettere e a pensare di tornare sul mercato

L'infortunio di Juan Cuadrado, che porterà il colombiano ad operarsi, obbliga l'Inter a riflettere e a pensare di tornare sul mercato a gennaio. Oltre ad anticipare l'arrivo di Tiago Djalo, difensore del Lille, a gennaio, c'è un'altra opzione per i nerazzurri che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quella di acquistare Tajon Buchanan del Club Brugge.

L'investimento è impegnativo, ma sarebbe un'operazione alla Gosens, per il futuro. C'è poi il nome di Nahitan Nandez, che non può essere escluso dalla lista malgrado le smentite di rito. Il giocatore in passato è stato accostato anche al Napoli.