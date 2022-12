Inter, personalizzato per Lautaro. Ancora a parte anche Brozovic

L'Inter continua la preparazione in vista della sfida di mercoledì con il Napoli.

L'Inter continua la preparazione in vista della sfida di mercoledì con il Napoli. Oggi lavoro di scarico ad Appiano Gentile per chi ha giocato l'amichevole contro il Sassuolo di ieri, Henrikh Mkhitaryan compreso; partitella contro i ragazzi di Chivu per quasi tutti gli altri calciatori nerazzurri. L’armeno, uscito in via precauzionale contro i neroverdi a causa di una leggera lombalgia, quindi ha lavorato regolarmente con i compagni di squadra.