Inter, possibile rivoluzione: Conte via, in due per la panchina e una sorpresa in dirigenza

Giorni caldi in casa Inter. Lo sfogo di Antonio Conte non ha lasciato indifferente la società nerazzurra. L’allenatore sta riflettendo sul futuro ma un esonero avrebbe dei costi difficili da affrontare per qualunque club. C’è l’idea Massimiliano Allegri, se la frattura non dovesse ricomporsi l’ex Juve diventerebbe il primo obiettivo per sostituire l’attuale allenatore. Sullo sfondo anche un’idea Pochettino. Ma l’Inter vorrebbe anche provare a ricucire con Conte. E potrebbe prospettarsi un cambio dirigenziale con il possibile addio di Piero Ausilio che ha avuto contatti indiretti con la Roma. E proprio da Roma, eventualmente, potrebbe attingere l’Inter pensando a Gianluca Petrachi (con Antonio Conte ancora sulla panchina nerazzurra). Giorni caldi in casa Inter. Il cambio di guida tecnica alla luce degli ultimi sfoghi è ipotesi assai concreta. Ma la pace (ed eventualmente anche un nuovo direttore sportivo) non è da escludere. L’Inter riflette su varie posizioni, Conte pure. E Allegri, così come Petrachi, resta alla finestra...