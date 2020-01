Inter, pressing su Tonali e Castrovilli: la strategia è bruciare Napoli e Juve

L'Inter e il Napoli lavorano agli stessi obiettivi di mercato. De Laurentis ha tra i propri "sogni" due talenti italiani come Tonali e Castrovilli, ma sui centrocampisti di Brescia e Fiorentina c'è da registrare il forte inserimento dei nerazzurri. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'Inter, a quanto pare, vuole bruciare tutti i club, Juve compresa, giocando così d'anticipo per rinforzare il proprio centrocampo. Ha già incontrato l'entourage di Tonali, classe 2000, e sta aumentando il pressing per l'ex stellina della Cremonese.