Inter, previsti nuovi controlli per Bastoni: l’obiettivo è recuperarlo pienamente per Napoli

Servirà un miracolo per vedere Alessandro Bastoni in campo domenica prossima in Juve-Inter.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Servirà un miracolo per vedere Alessandro Bastoni in campo domenica prossima in Juve-Inter. Il Corriere dello Sport sembra escludere il recupero del difensore per il 26 novembre. Oggi e lunedì proseguirà con le terapie ad Appiano mentre martedì effettuerà nuovi controlli per l'infortunio al polpaccio: l'obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo pienamente per la trasferta di Napoli del 3 dicembre.