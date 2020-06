Inter, prima dell'allenamento Conte ha ribadito la soddisfazione per la partita del San Paolo

Antonio Conte ha ribadito ai suoi uomini la soddisfazione per quanto visto sabato sera contro il Napoli, al di là dell'eliminazione, prima dell'allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile, seduta che - come riferisce Sky Sport - si è svolta alla presenza anche di Beppe Marotta e Javier Zanetti. Chi è sceso in campo al San Paolo ha fatto consueto lavoro di scarico, chi invece non ha giocato ha svolto una partitella con la Primavera.