Inter, problemi per Bastoni con l'Italia: può non partire per Belfast

"Bastoni è in dubbio per Belfast. E Mancini si cautela con Ferrari" scrive il Correre dello Sport oggi in edicola. Dopo Chiellini, Zaniolo, Pellegrini e Immobile, anche Bastoni è a rischio forfait. Con la Svizzera non era nemmeno in panchina perché giovedì ha avvertito un riacutizzarsi del fastidio agli adduttori che lo ha costretto a lasciare il derby. Bastoni è in bilico per la trasferta di Belfast, ieri sera Mancini sembrava intenzionato a tenerlo nel gruppo, vedremo cosa accadrà. Intanto è stato convocato Gian Marco Ferrari del Sassuolo, era nel listone pre-Europeo.