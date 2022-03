Inter, problemi per Inzaghi: Brozovic non recupera e salterà la Fiorentina

La speranza di Inzaghi è quella di recuperarlo per la gara contro la Juventus.

Niente da fare per Marcelo Brozovic, che salterà anche la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il croato ha lasciato da poco il ritiro di Appiano Gentile e non sarà dunque convocato per il match di domani. La speranza di Inzaghi è quella di recuperarlo per la gara contro la Juventus.