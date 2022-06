Inter, pronta la cessione per risanare i conti: il PSG alza l'offerta per Skriniar

Il PSG ha aumentato la sua offerta per Skriniar, arrivando a 50 milioni ma i nerazzurri considerano ancora bassa la proposta

"Il PSG alza l'offerta per Skriniar. Inter, Milenkovic e poi Odriozola" scrive Tuttosport. Movimenti sulle fasce e in difesa per l'Inter. Il PSG ha aumentato la sua offerta per Skriniar, arrivando a 50 milioni ma i nerazzurri considerano ancora bassa la proposta (il 15% della rivendita andrà alla Sampdoria). Ausilio è a Londra e ha incontrato Fali Ramadani, procuratore fra gli altri del viola Milenkovic che potrebbe diventare l'erede dello slovacco. E in caso di partenza di Dumfries, uno dei più richiesti, si pensa ad Alvaro Odriozola che nell'ultima stagione alla Fiorentina ha fatto bene ma ora è tornato al Real Madrid per fine prestito.