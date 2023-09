Inter, pronta la fuga in stile Napoli? Ha 4 medio-piccole prima della sosta

Inzaghi vuole sfruttare il calendario favorevole prima della sosta per allungare subito sulle inseguitrici scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inter, 4 mosse per la fuga per emulare il Napoli di Spalletti" scrive oggi il Corriere dello Sport. Inzaghi vuole sfruttare il calendario favorevole prima della sosta per allungare subito sulle inseguitrici scudetto. Scacco matto in quattro mosse o meglio in 4 partite contro Empoli, Sassuolo, Salernitana e Bologna, le prossime avversarie dell'Inter da qui alla sosta, provando a emulare la partenza sprint del Napoli lo scorso anno.

Il tecnico, che gli altri anni aveva lasciato punti per strada in avvio, pensa anche al turnover per sfruttare la rosa a sua disposizione e per distribuire al meglio le energie: "Ho bisogno di tutti, senza gli infortuni avrei cambiato anche di più" ha ribadito Inzaghi dopo il match di Champions.