Inter, prosegue la grana sponsor: DigitalBits non ha versato i 24mln pattuiti

Lo racconta Calcio e Finanza che spiega come lo sponsor di maglia dei nerazzurri non abbia ancora versato quanto dovuto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scontro tra l'Inter e DigitalBits va avanti. Lo racconta Calcio e Finanza che spiega come lo sponsor di maglia dei nerazzurri non abbia ancora versato quanto dovuto per l'accordo di sponsorizzazione. Per quanto riguarda la stagione 2021/2022, all'appello mancherebbero circa 1,6 milioni di euro. La cifra diventa importante però se parametrata a quanto dovuto per questa stagione: DigitalBits infatti non ha ancora pagato i 24 milioni previsti, con dilazione in tre rate da 8 milioni ciascuna.