Inter, pugno duro per mandare via Sanchez: non convocato, alzata la buonuscita

Spazio alla situazione di Alexis Sanchez nell'Inter all'interno di Tuttosport. Il cileno è in uscita ma fin qui ha rifiutato qualsiasi destinazione esotica, convinto di potersela giocare ancora in un top club d'Europa. Essendo scattata la mensilità di luglio, l'idea dei nerazzurri sarebbe quella di alzare a 5 milioni di euro la proposta di buonuscita e fare così spazio a Dybala. Nel frattempo il tecnico Inzaghi ha scelto di agire col pugno duro, non convocandolo per l'amichevole contro il Monaco.