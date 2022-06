Sono 1.830 i nuovi positivi in Campania su quasi 15mila tamponi processati, 12 i posti letto occupati in terapia intensiva

GIOVANILI UFFICIALE - ITALIA U15, CAMBIO DI PROGRAMMA PER I DUE AZZURRINI: ANNULLATE AMICHEVOLI COL KOSOVO La selezione Under 15 del Kosovo non è riuscita ad organizzare l'arrivo in Italia per affrontare la doppia amichevole con gli azzurri. La selezione Under 15 del Kosovo non è riuscita ad organizzare l'arrivo in Italia per affrontare la doppia amichevole con gli azzurri. LE ALTRE DI A INTER, QUANTI SOLDI DALLA MAGLIA: IL NUOVO SPONSOR DI MAGLIA PORTERÀ OLTRE 85MLN Il nuovo sponsor di maglia porterà l'Inter a essere la seconda società in Italia che incassa di più dal main sponsor. Dall'1 luglio - ribadisce il Corriere dello Sport - DigitalBits sostituirà Socios.com, rimasto appena 12 mesi... Il nuovo sponsor di maglia porterà l'Inter a essere la seconda società in Italia che incassa di più dal main sponsor. Dall'1 luglio - ribadisce il Corriere dello Sport - DigitalBits sostituirà Socios.com, rimasto appena 12 mesi...