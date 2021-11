Inter, rassicurazioni dall'Argentina su Lautaro: Napoli non sembra a rischio

Le condizioni di Lautaro Martinez, uscito con i crampi durante la sfida della sua Argentina al Brasile non sembrano preoccupare l'ambiente Inter in vista del Napoli. Così scrive il portale Spormediaset sul 'Toro': Da monitorare anche Lautaro Martinez, sostituito al termine del primo tempo della gara di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Brasile dopo aver subito diversi falli dagli avversari (al suo posto in campo l'altro interista Correa). Ma il Toro non desterebbe preoccupazioni: lo staff medico nerazzurro si è già messo in contatto con quello dell'Albiceleste ricevendo rassicurazioni sulle sue condizioni. Lo stesso attaccante nelle storie di Instagram ha postato un video mentre festeggia sorridente negli spogliatoi con i compagni la conquista della qualificazione ai Mondiali.