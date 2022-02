Inter ribaltata in 4' nel derby! Il Milan vince nel segno di Giroud

Incredibile a San Siro, il Milan vince un derby che per lunghi tratti l'Inter sembra avere in pugno. Nerazzurri in vantaggio nel primo tempo (Perisic) con Maignan a evitare un passivo peggiore. Poi l'imponderabile che rende il calcio lo sport più seguito al mondo, quattro minuti che ribaltano la partita e di conseguenza le sorti del campionato con la doppietta di Giroud. Che ora recita: Inter 53, Milan 52. E anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare il colpo psicologico è di quelli pesanti.