Inter, ricorso per la squalifica di Lukaku: esultanza emblema contro il razzismo

Ricorso nei termini. Il tempo non gioca un fattore secondario nella vicenda: l'art. 73 c. III del Codice di Giustizia Sportiva prevede infatti che il reclamo vada depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo. Trattandosi di Comunicato Ufficiale del 6 aprile, il termine sarebbe scaduto venerdì 14 aprile: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i legali del club avrebbero presentato il reclamo nei termini previsti dalle norme, nonostante la notizia sia trapelata soltanto oggi. Il precedente a cui si appellerà il ricorso non è legato al caso Lookman - che non esiste - ma alla squalifica tolta in passato a Muntari dopo le sue proteste contro gli insulti razzisti.

Il precedente: Nel maggio del 2017 il centrocampista ghanese Sullay Muntari, all'epoca in forza al Pescara, abbandonò il campo dopo gli insulti razzisti ricevuti a Cagliari, in aperta polemica con l'arbitro a cui chiedeva di sospendere la partita. Minelli per tutta risposta lo espulse, nei giorni seguenti l'accaduto ebbe un'eco mediatica analoga a quella della vicenda che ha visto protagonista Lukaku, se non superiore. Si mobilitò addirittura l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, Zeid Ra'ad al-Hussein, chiedendo l'intervento della FIFA. La squalifica di un turno fu confermata dal Giudice Sportivo, ma annullata dalla Corte Sportiva d'Appello, lo stesso organo a cui l'Inter adesso chiede di riavere Lukaku nel ritorno contro la Juventus.