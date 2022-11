Inter, riflessioni su Lukaku: è costato 47mila euro per ogni minuto di gioco

Romelu Lukaku aveva voluto a tutti i costi il ritorno a Milano, con l’Inter che l’ha riabbracciato volentieri dopo un’operazione architettata dal giocatore

Romelu Lukaku aveva voluto a tutti i costi il ritorno a Milano, con l’Inter che l’ha riabbracciato volentieri dopo un’operazione architettata dal giocatore col Chelsea. Eppure, il costo che il club nerazzurro ha sostenuto finora per l’attaccante fa spavento: questo riporta La Gazzetta dello Sport, raccontando come lo stipendio che l’Inter ha già corrisposto al belga sia di 12 milioni, avendolo sfruttato solo per 4 partite. Lukaku è un patrimonio tecnico indiscutibile, quando è al top fa la differenza, ma un anno di ‘inattività’ con il Chelsea l’ha reso più fragile. Solo 249’ in campo, adesso il centravanti nerazzurro è volato in Belgio per cercare di andare in tutti i modi al Mondiale. L'Inter ha già un accordo col Chelsea per un nuovo prestito nel 2023, ma qualche riflessione sulle sue condizioni fisiche, se le cose non dovessero migliorare, andrà fatta.