Inter, rischio addio dei big: l'Atletico Madrid è a Milano per trattare Lautaro

L’Atlético Madrid in pressing per Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Tuttosport, emissari del club spagnolo sono a Milano per discutere con l’Inter la possibile cessione del numero 10 argentino. I nerazzurri lo valutano almeno 90 milioni di euro, la plusvalenza sarebbe importante anche al netto dei soldi che andrebbero girati al Racing di Avellaneda (il 10 per cento del ricavato), considerato che il Toro oggi pesa a bilancio per poco più di 11 milioni. Dovesse cedere Lautaro, l’Inter assicurerebbe a Simone Inzaghi un sostituto all’altezza: i nomi più caldi in tal senso sono Luis Muriel dell’Atlanta e Donyell Malen del PSV.