Inter, riunione con Conte: a fine anno possibile addio e spunta il sostituto

Riunione coi vertici societari per Conte dopo l'eliminazione dalla Champions League con l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Un appello all’unità nel quale non ha sentito il bisogno di citare né l’allenatore, che due settimane aveva definito il leader del progetto (e non ha cambiato certo idea), né la squadra (nella quale nutre la massima fiducia, ma dalla quale ora si aspetta delle risposte). Se le valutazioni cambieranno a giugno, quando Conte avrà un solo anno di contratto e magari Allegri sarà ancora libero, lo vedremo tra 6 mesi".