Inter-Roma, Mourinho perde anche Cristante. Inzaghi con una sola assenza

Problema alla schiena per Bryan Cristante che non è partito per Milano, dove Inter e Roma si affronteranno nella 34ª giornata in una sfida che vede incroci di ex come Mourinho e Dzeko. L'allenatore giallorosso non può contare nemmeno sullo squalificato Zaniolo. Inzaghi ha tutti a disposizione tranne Vidal.