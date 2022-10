Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali: Inzaghi fa fuori Bastoni, Nicola cambia l'attacco

imone Inzaghi opera soltanto un cambio rispetto all'undici di Barcellona: turno di riposo per Bastoni, da braccetto sinistro gioca Acerbi.

L'euforia del Camp Non per riprendere terreno in campionato: ecco l'Inter, reduce dal 3-3 di Champions che l'ha messa a un passo dalla prossima fase, ma in questo momento settimana nella classifica della Serie A. Di fronte, la Salernitana: tornati al successo contro il Verona, i campani non hanno mai vinto in trasferta in questa stagione. Ma allo Stadium non li ricordano con piacere. Appuntamento a San Siro - tutto esaurito - alle 12,30: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Simone Inzaghi opera soltanto un cambio rispetto all'undici di Barcellona: turno di riposo per Bastoni, da braccetto sinistro gioca Acerbi. Confermate tutte le altre scelte, in mezzo rimandate le nuove occasioni per Asllani e Gosens. Dzeko-Lautaro davanti.

Davide Nicola sceglie Kastanos come faro del centrocampo. Mazzocchi e Candreva sulle fasce, in attacco la coppia pesante formata da Dia e Piatek. Pirola preferito a Lovato in difesa.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2):Sepe, Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.