Inter salvata dall’arbitro, moviola Gazzetta conferma: “Manca rosso a Dimarco e fallo di Dzeko sul 4-3”

Gara a dir poco spigolosa per Paolo Valeri quella del Franchi tra Fiorentina e Inter. Tanti cartellini gialli, due calci di rigori e un rosso mancato.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Gara a dir poco spigolosa per Paolo Valeri quella del Franchi tra Fiorentina e Inter. Tanti cartellini gialli, due calci di rigori e un rosso mancato. L'arbitro romano non è promosso per la sua direzione di gara, come si evince dalla moviola pubblicata da La Gazzetta dello Sport:

"Partita molto complicata per Valeri. Che alla mezzora del primo tempo concede il rigore per la Fiorentina poi trasformato da Cabral. L’intervento di Dimarco su Bonaventura è molto brutto con i tacchetti sul ginocchio e, anche se il centrocampista della Fiorentina aveva già tirato (fuori), giusto dare il penalty. Anzi, il nerazzurro doveva pure prendere il rosso vista la gravità del suo intervento. Invece Valeri non estrae nessun cartellino: inspiegabile perché lo ha rivisto al monitor.

Da lì in avanti la partita diventa più nervosa e fioccano i gialli. Giusto anche il rigore per l’Inter: Terracciano in uscita sfiora la palla ma frana addosso a Lautaro. La segnalazione di fuorigioco viene poi corretta giustamente dal Var. Dzeko spinge con l’avambraccio Milenkovic che salta nell’azione del 3-4".