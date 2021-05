Inter-Samp non cambia orario per lo scudetto: alle 15 è già in programma Spezia-Napoli

In attesa dell'esito di Sassuolo-Atalanta, la Gazzetta dello Sport puntualizza che la partita di sabato prossimo tra Inter e Sampdoria, che in caso di vittoria di oggi dei bergamaschi potrebbe essere quella dello scudetto, resterà alle ore 18. Il Ministero dell'Interno aveva chiesto alla Lega A di anticiparla alle 15, temendo che i festeggiamenti poi sconfinino oltre il coprifuoco delle 22. Richiesta respinta: manca il presupposto dell'ordine pubblico in uno stadio a porte chiuse e ci sono da rispettare impegni televisivi e garantire il giusto riposo alle squadre, impegnate nel turno infrasettimanale. Sabato alle 15 infatti sono in programma Spezia-Napoli e Udinese-Bologna, con campani e friulani poi di fronte nell'anticipo successivo.