Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: out Dzeko, Correa dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Sampdoria hanno diramato le formazioni per la sfida di San Siro, ultima del campionato in programma alle 18. Nessuna sorpresa per Inzaghi, con Dumfries al posto di Darmian sulla destra. Fuori Dzeko. Giampaolo risponde con Sabiri in appoggio a Caputo,

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-1-1) Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Vieira, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo