Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: torna De Vrij dal 1', sorpresa Yepes

Simone Inzaghi fa un solo cambio rispetto alla formazione vista con il Viktoria Plzen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la pratica Champions League con una giornata di anticipo, l'Inter si tuffa nuovamente nel mare di punti che in campionato ha da recuperare sulla vetta. Di fronte, la Sampdoria di Deki Stankovic, che in nerazzurro ha fatto la storia e che, a proposito di classifica, ha una montagna da scalare. Calcio d'inizio alle 20,45 a San Siro, di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi fa un solo cambio rispetto alla formazione vista con il Viktoria Plzen: in difesa torna De Vrij, preferito ad Acerbi. Per il resto, confermata la coppia Dzeko-Lautaro, con Lukaku che entrerà a gara in corso.

Dejan Stankovic sceglie le due punte: c'è Gabbiadini con Caputo dal primo minuto nella Samp. Amione a sinistra, in mezzo il duo formato da Villar e Gerard Yepes, sorpresa di serata.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Yepes, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

Allenatore: Stankovic.