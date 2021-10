Inter, Sanchez deluso: i nerazzurri pensano alla risoluzione del contratto

Alexis Sanchez nei prossimi mesi lascerà sicuramente l'Inter con i nerazzurri che sperano di trovare un club che a gennaio sia disposto ad acquistare il cileno che pesa sul bilancio per 7 milioni a stagione senza portare benefici in campo. Il giocatore ha avuto sei infortuni importanti nel corso dei suoi primi due anni in nerazzurro ma nonostante questi problemi non vive con serenità l'idea di essere la quarta punta nelle gerarchie di Inzaghi. Il club di Suning potrebbe anche spingersi fino alla risoluzione anticipata del contratto, visto che l'attaccante è arrivato nel 2019 senza spese per il cartellino e dunque non graverebbe sui conti come minusvalenza. Soprattutto, in caso di addio anticipato, non perderebbe i vantaggi del decreto crescita visto che ormai sono più di due anni che risiede in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.