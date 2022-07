Inter, Sanchez out dall'amichevole: se sarà ceduto, si libera posto per Dybala?

L'Inter si prepara ad affrontare il Monaco nell'amichevole in programma a Ferrara alle 20.30. Inzaghi avrà la rosa al gran completo

L'Inter si prepara ad affrontare il Monaco nell'amichevole in programma a Ferrara alle 20.30. Inzaghi avrà la rosa al gran completo, fatta eccezione per cinque giocatori: tra questi anche Sanchez, segno che il cileno è ormai destinato a trovarsi squadra. Il suo addio potrebbe aprire le porte a Dybala anche se non sarà facile trovare sistemazione per l'ex Udinese dato l'alto ingaggio.