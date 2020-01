Inter, seduta pomeridiana in vista del Napoli: squadra divisa in due gruppi

Pomeriggio di lavoro al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per l'Internazionale. I tesserati della prima squadra, come riportato da InterTV, hanno infatti disputato una seduta di allenamento sotto gli ordini del tecnico Antonio Conte. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra è stata divisa in 2 gruppi, che hanno svolto un lavoro alternato.