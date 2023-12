Inter, Sensi in uscita: a gennaio può trasferirsi in Campania

La Salernitana pensa a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter fin qui utilizzato pochissimo per problemi suoi

La Salernitana pensa a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter fin qui utilizzato pochissimo per problemi suoi (lunga indisponibilità a causa di un problema fisico, ndr) e meriti dei vice-campioni d’Europa, per rimpolpare il reparto di centrocampo e dare modo a Filippo Inzaghi di avere un superplus di tecnica in una mediana piuttosto fisica come quella dei granata. Ad allenare Sensi attualmente è Simone Inzaghi, fratello di Pippo, è questo chiaramente agevolerà una eventuale trattativa, spiega Libero.