Inter, senza soldi è dura prendere la punta: il Bologna rifiuta Sensi per Arnautovic

La ricerca della punta prosegue in casa Inter. Dopo aver perso Scamacca e Lukaku, Simone Inzaghi va a caccia ancora del suo attaccante. Fra i papabili ci sarebbe Marko Arnautovic del Bologna, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il calciatore austriaco spingerebbe per tornare a vestire la casacca nerazzurra ma l’operazione al momento sarebbe abbastanza complicata in quanto va trovata un’intesa sulla formula.

No a Sensi

Il club di viale della Liberazione avrebbe proposto 8 milioni di euro che comprendevano anche il cartellino di Stefano Sensi. Opzione che però non scalda i cuori dei rossoblu che avrebbero rifiutato questa possibilità. I felsinei, si legge sempre sul quotidiano avrebbero rilanciato a 12 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 15.