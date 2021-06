Inter, servono 50mln entro il 30 giugno: bisogna fare in fretta per Hakimi al PSG

L'Inter si appresta a cedere Achraf Hakimi e come riportato dal Corriere dello Sport dovrà farlo entro il prossimo 30 giugno. La ragione riguarda uno degli accordi presi con Oaktree per il finanziamento di 275 milioni di euro. Il club deve raggiungere una serie di obiettivi economico-finanziari entro determinate scadente. Come noto, il fondo americano ha versato l’intera cifra del finanziamento direttamente alla controllante del club (di cui ha in pegno le quote), mentre nelle casse di viale Liberazione il gettito di denaro avverrà tramite tranches di prestiti effettuati dall’azionista. Il primo, da 50 milioni, è stato recapitato a fine maggio. E, per sbloccare il prossimo, sarà appunto decisiva la cessione, entro i prossimi 5 giorni, di Hakimi.