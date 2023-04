Inter show col risveglio di Lukaku: finisce 3-0 a Empoli

L'Inter vince 3-0 contro l'Empoli grazie al risveglio di Lukaku. L'attaccante belga segna due gol

L'Inter vince 3-0 contro l'Empoli grazie al risveglio di Lukaku. L'attaccante belga segna due gol e nel finale serve l'assist per il tris di Lautaro Martinez. Poche chance per i padroni di casa. Dopo un primo tempo opaco che si è concluso senza reti, nella ripresa i nerazzurri si scatenano e tornano in corsa per un posto in zona Champions League.