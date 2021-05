Inter show con turnover e scudetto già vinto: 3-1 alla Samp dopo 45'

Tre gol dell'Inter nel primo tempo della sfida contro la Sampdoria, la prima a scudetto già acquisito. Nonostante il turnover (panchina per Lukaku) e il traguardo già raggiunto, i nerazzurri sono avanti per 3-1 grazie alla doppietta di Sanchez e al primo gol di Gagliardini. Per la squadra di Ranieri rete di Candreva sul 2-0 con Handanovic non perfetto.