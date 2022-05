Inter, si avvicina il ritorno di Lukaku: il belga farà di tutto per essere accontentato

Il desiderio di Romelu Lukaku è ormai noto a tutti, l'attaccante belga vuole lasciare il Chelsea per tornare in Italia e vestire la maglia dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il desiderio di Romelu Lukaku è ormai noto a tutti, l'attaccante belga vuole lasciare il Chelsea per tornare in Italia e vestire la maglia dell'Inter. Un affare decisamente complicato visto quando ha sborsato il Chelsea appena un anno fa, ma il giocatore non ha nessuna intenzione di rinunciare. Come si apprende dalla colonne del Times la punta belga vuole parlare del suo futuro direttamente con Todd Boehly, nuovo proprietario dei Blues.